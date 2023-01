Am vergangenen Samstag starb der emeritierte Papst Benedikt XVI im Alter von 95 Jahren. Benedikt XVI, der frühere Kardinal Joseph Ratzinger, wurde 1927 im oberbayerischen Marktl am Inn geboren – entsprechend hat der Bayerische Rundfunk natürlich einen besonderen Draht zum nun toten Geistlichen. Am Dienstag, 3. Januar findet am frühen Abend im Münchner Liebfrauendom ein Requiem für den ehemaligen Papst statt – Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, soll durch die Feier führen.



Übertragen wird sie im Fernsehen vom Bayerischen Fernsehen und auch vom Ersten. Es kommentieren Irene Esmann und Erwin Albrecht. Das Bayerische Fernsehen sendet von 18 bis 19:15 Uhr, im Ersten sind die Bilder zwischen 17:55 und 19:10 Uhr zu sehen. Das führt im Ersten zu einigen Verschiebungen. Eine eigentlich geplante Folge der Vorabendkrimiserie "WaPo Bodensee" entfällt in dieser Woche komplett. Sie läuft dann kommende Woche Dienstag.



Um 19:10 Uhr meldet sich indes Kai Pflaume später als gewohnt. Seine Quizsendung "Wer weiß denn sowas?", eigentlich um 18 Uhr beheimatet, bleibt am Dienstag im Programm. Sie endet um kurz vor 20 Uhr. "Wirtschaft vor Acht" hat vor der "Tagesschau" noch Platz, der Wetterbericht und "Wissen vor Acht" müssen indes weichen.



Eine große Feier für Benedikt XVI findet derweil am Donnerstagvormittag in Rom statt. Papst Franziskus leitet die Beisetzungsfeierlichkeiten auf dem Petersplatz, von denen der BR ab 8.45 Uhr live überträgt. Das Erste hat diesbezüglich noch keine Programmänderung mitgeteilt. Elisabeth Möst und Erwin Albrecht kommentieren die Live-Bilder, BR-Chefredakteur Christian Nitsche ist vor Ort in Rom und soll dort mit Gästen über die Geschehnisse sprechen. Die Übertragung ist bis 11:30 Uhr geplant, ab 19 Uhr sollen die Ereignisse des Tages von einem Film von Christian Wölfel und Eckhart Quemer zusammengefasst werden.