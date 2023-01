Das ZDF hat am Montag den exakten Starttermin für die kommende Serie "Der Schwarm", die auf dem gleichnamigen Besteller von Frank Schätzing beruht, verraten. Demnach laufen die ersten Bilder im Free-TV am Montag, 6. März um 20:15 Uhr. Die weiteren Sendetermine werden derzeit noch nicht veröffentlicht, hieß es auf DWDL-Anfrage. Insgesamt sind zuletzt acht Episoden entstanden, die um die 40 Millionen Euro Budget verschlungen haben. Das ZDF war federführend bei der internationalen Koproduktion, die im Rahmen der European Alliance gemeinsam mit France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der Viaplay Group und Hulu Japan entstand. Der Dreh startete 2021, wegen der Pandemie mit etwas Verspätung.

Frank Doelger ist Produzent des Projekts, das von der Intaglio Films und der ndF International Produktion (Produktion: Eric Welbers) umgesetzt wurde. Im Fokus der Geschichte steht die Frage, was passiert, wenn die Natur zurückschlägt. Die Gefahr schwimmt in diesem Fall im Meer. Die Wale vor der Küste von Vancouver Island machen Jagd auf Menschen, Muscheln blockieren Schiffsruder, mutierte Bakterien aus Hummern und Krabben lassen Menschen qualvoll sterben, aus dem Meeresboden entweichendes Methan gefährdet die Schifffahrt, Tsunamis verheeren Küstenlandschaften. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben.

Besetzt ist die Produktion mit Leonie Benesch, Alexander Karim, Joshua Odjick, Krista Kosonen, Barbara Sukowa, Rosabell Laurenti Sellers, Cécile de France, Oliver Masucci, Eidin Jalali, Takehiro Hira, Franziska Weisz, Klaas Heufer-Umlauf und vielen weiteren. Begleitend zur "Schwarm"-Ausstrahlung plant das Zweite mehrere Dokumentationen. Darunter ist ein "Terra X"-Zweiteiler zum Thema "Schlaue Schwärme" von SpiegelTV und eine zweiteilige Doku von Gruppe 5, die den Inhalt der Serie wissenschaftlich einordnen will.