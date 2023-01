am 03.01.2023 - 08:21 Uhr

Zum 25-jährigen Jubiläum bekommt das "ARD-Buffet" einen neuen Moderator. Am kommenden Montag wird Johannes Zenglein erstmals durch das tägliche Service-Magazin im Ersten führen. Der 36-Jährige ist bereits seit 2017 Moderator des "Tigerenten Clubs" und steht darüber hinaus für das Reisemagazin "Was kostet?" sowie den Sportnachrichtensender Sky Sport News vor der Kamera.

"Das 'ARD-Buffet' ist für mich ein perfekter Mix aus Service, Information und Unterhaltung. Und das alles live", sagt Zenglein. "Ich brenne für Live und freue mich auf viele echte Live-Momente."

Bevor Zenglein seinen Einstand feiert und das bestehende Team ergänzt, wird Evelin König an diesem Donnerstag ein Special zum 25-jährigen Jubiläum des "ARD-Buffets" moderieren. Darin können die Zuschauerinnen und Zuschauer parallel zur TV-Ausstrahlung ab 12:15 Uhr im Internet verfolgen, was im Backstage-Bereich einer Livesendung passiert. König moderiert das "ARD-Buffet" bereits von der ersten Stunde an.

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Magazin im Schnitt rund 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von etwa 10,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit liegt "ARD-Buffet" hinter der "Drehscheibe" im ZDF, die ebenfalls seit 25 Jahren auf Sendung ist.