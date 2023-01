am 03.01.2023 - 09:54 Uhr

Wenn vom 16. bis 29. Januar in Melbourne die Australian Open beginnen, dann wird auch Boris Becker wieder mit dabei - als Experte für Eurosport. Warner Bros. Discovery hat die prominente Personalie am Dienstag offiziell bestätigt. An der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach wird Becker wieder durch die tägliche Sendung "Matchball Becker" führen.

Das Duo wird mit Beginn der Australian Open jeden Tag ab etwa 8:45 Uhr sowie nach dem Ende der australischen Night Session live auf Sendung sein, um die Matches aus Melbourne einzuordnen und die Höhepunkte des Turniertages zu präsentieren. Zudem soll Boris Becker Topspiele als Co-Kommentator begleiten.

"Ich freue mich sehr, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt", sagte Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei Warner Bros. Discovery. "Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport und hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert und 2018 dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten."

Kurz vor Weihnachten war Becker nach nur gut sieben Monaten aus seiner Haft entlassen worden. Ein britisches Gericht hatte ihn zuvor zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, weil er nach seiner Bankrotterklärung größere Geldbeträge beiseite geschafft und weitere Vermögenswerte verschwiegen haben soll. Bei den Tennis-Übertragung von Eurosport hatte zuletzt Mischa Zverev Beckers Aufgaben übernommen.

Abseits der Becker-Sendung wird unterdessen Expertin Barbara Rittner bei den Australian Open jeweils gegen 06:30 Uhr in "First Serve Rittner" zusammen mit Moderatorin Birgit Nössing bei Eurosport auf die Partien der Nacht zurückblicken. Zu sehen gibt es die Live-Übertragungen darüber hinaus auch auf der Streamimg-Plattform Discovery+.