Die deutsche "Wheel of Fortune"-Adaption, "Glücksrad" genannt, wird noch im Januar mit einer ersten frischen Folge zurückkehren. Das bestätigte nun die neue Senderheimat des Formats, RTLzwei. Ausgestrahlt wird die Produktion, für die Noisy Pictures verantwortlich zeichnet, am 26. Januar donnerstags zur besten Sendezeit – und sieben Tage vorab bei RTL+. Somit setzt RTLzwei um, was schon vor wenigen Wochen durchsickerte – donnerstags sollen beim Sender fortan Studioshows Quote bringen.