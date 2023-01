am 04.01.2023 - 10:52 Uhr

Seit dem Siegeszug von "The Masked Singer" blickt die TV-Welt ja besonders aufmerksam auf Formatideen aus Südkorea. Am 30. Januar schafft es eine davon nun wieder ins deutsche Fernsehen: RTLzwei zeigt dann montags bis freitags gegen 17:05 Uhr "Music Drive In", die von SEO Entertainment produzierte deutsche Adaption von "Drive Thru-Oke". Wie der Namen schon nahelegt handelt es sich um eine Karaoke-Show im Drive-In-Setting.

Statt einen Burger mit Pommes bestellt man am Drive-In-Schalter also seinen Lieblingssong und fährt dann zur dreiköpfigen Jury vor, wo die Insassen des Autos dann den Song zum Besten geben müssen. Diese Jury besteht aus Guildo Horn, Loona und dem DSDS-Gewinner Prince Damien. Nur wer alle drei überzeugt, für den öffnen sich alle drei Schranken zum Gewinnerparkplatz.

Dort liegen fünf Autoschlüssel bereit, von denen die Gewinnerinnen und Gewinner einen auswählen dürfen. In jedem Kofferraum befindet sich dann ein Geldbetrag zwischen 100 und 1.000 Euro - wie hoch der Gewinn ausfällt, ist dann also Glückssache. RTLzwei ließ zunächst 15 Ausgaben produzieren, die eine Woche vor TV-Ausstrahlung auch schon bei RTL+ zu sehen sein werden. Ob es darüber hinaus weiter gehen wird, hängt dann vom Erfolg des Testballons ab.