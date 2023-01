Das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" bekommt einen neuen Ableger. Wenn die NFL-Übertragungen im sonntäglichen Vorabendprogramm enden, wird der Privatsender die neue Sendung "Galileo X-Plorer" an den Start bringen. Zu sehen gibt es das Format ab dem 22. Januar jeweils sonntags um 19:05 Uhr. Im Gegenzug wird die Doku-Reihe "Galileo Plus" eingestellt, das erst vor zwei Jahren eingeführt worden war, seither aber im Schnitt nur etwas sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete.

Mit Blick auf "Galileo X-Plorer" verspricht ProSieben, das Publikum an 49 Sonntagen auf Entdeckungs- und Erlebnisreisen um die Welt schicken zu wollen. So geht es in der ersten Folge des Wissensmagazins die Sahara. Reporter Vincent Dehler will zeigen, dass die größte Trockenwüste der Welt keineswegs ein toter Fleck ist, sondern eine wahre Wunderwelt, in der mehr als fünf Millionen Menschen trotz widriger Bedingungen leben.

"Das neue 'Galileo X-Plorer' unterscheidet sich sehr von den 'Galileo'-Ausgaben unter der Woche: 'Galileo X-Plorer' ist internationaler und abenteuerlicher", sagt "Galileo"-Redaktionsleiterin Ulrike Krey. Im Vorfeld des neuen Ablegers zeigt ProSieben unterdessen weiterhin "Galileo Stories", das erst im vergangenen Sommer startete. In dieser Sendung sollen "Galileo"-Reporter fesselnde Reportagen über "außergewöhnliche Menschen" erzählen, "Orte zum Staunen" zeigen und die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre Abenteuertrips mitnehmen.