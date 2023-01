Sat.1 hat überraschend ein Comeback von "Die perfekte Minute" angekündigt. Noch überraschender ist allerdings, dass Ulla Kock am Brink die Moderation der Spielshow übernehmen wird - so wie schon zwischen 2010 und 2012, als die Sendung schöne Erfolge feierte. Danach hatte noch Thore Schölermann zwei Staffeln moderiert, allerdings mit deutlich schwächeren Quoten. Die neuen Folgen werden von Banijay Productions Germany produziert.

Neu ist jedoch, dass "Die perfekte Minute" in diesem Jahr nicht in der Primetime laufen soll, sondern für den Sendeplatz von Montag bis Freitag um 19:00 Uhr vorgesehen ist. Dort zeigt Sat.1 aktuell mit wenig Erfolg die Spielshow "Mein Mann kann". Auch andere Shows, darunter die Kochshow "Doppelt kocht besser", das Musik-Quiz "Let the music play" oder auch Ableger von "Genial daneben" hatten sich auf diesem Sendeplatz in der jüngeren Vergangenheit schwer getan.

In der Neuauflage der "perfekten Minute" spielen Duos Geschicklichkeitsspiele, die so konzipiert sind, dass man ausschließlich Alltagsgegenstände dafür benötigt. Für jedes Spiel haben sie genau 60 Sekunden Zeit. In maximal zehn Runden können die Teams bis zu 25.000 Euro gewinnen. Die Besonderheit besteht darin, dass den Kandidatinnen und Kandidaten alle potentiellen Spiele vorher bekannt, so dass sie zuhause üben können.

Dass Ulla Kock am Brink nun ihr Sat.1-Comeback feiert, ist erstaunlich, schließlich hatte sie erst im Herbst die Moderation der Neuauflage der "100.000 Mark Show" bei RTL übernommen. Aus Quotensicht konnte die Show allerdings nur bedingt überzeugen - was womöglich auch am hart umkämpften Sonntagabend-Sendeplatz gelegen haben dürfte. Über die Zukunft der "100.000 Mark Show" ist bislang nichts bekannt.