Rund 40 Mal lief das Sat.1-Traditionsmagazin "Akte" im vergangenen Jahr - bis dato letztmals Mitte November, kurz vor dem Start der Winter-Fußball-WM. Mit rund fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die von Claudia von Brauchitsch moderierte Sendung 2022 aber ein gutes Stück von einem Erfolg entfernt. Der Jahresschnitt sackte gegenüber 2021 um rund einen Prozentpunkt nach unten. Im Jahr 2023 soll die Sendung daher nicht mehr wöchentlich laufen, wie Sat.1 exklusiv gegenüber DWDL.de erklärte. Dennoch verspricht Sendersprecher Christoph Körfer der "Akte" in diesem Jahr mehr Sendestunden als 2022.

© Sat.1 Juliane Eßling

Denkbar sind am späten Abend dann beispielsweise begleitende "Akte"-Sendungen zu davor gelaufenen Produktionen zu aktuellen Themen. "Die 'Akte'-Redaktion hat 2022 mit investigativen Reportagen wie um das Schlachterei-Imperium Tönnies oder die kurzfristigen Sondersendungen um Boris Becker geglänzt. Diese Reporter-Kompetenzen werden wir 2023 häufiger in der Primetime nutzen", so Eßling über den Fahrplan.