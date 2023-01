Seit Oktober zurückliegenden Jahres ist die deutsche Serie "Blackout" bereits bei JoynPlus+ verfügbar – nun steht auch fest, wann Sat.1 mit der Ausstrahlung nachzieht: Im Rahmen des neuen und in dieser Woche startenden Seriendonnerstags ist es noch im Januar soweit. Zunächst setzt Sat.1 donnerstags nun auf den französischen Krimi "Biarritz", ab dem 26. Januar schließt sich schließlich die deutsche Produktion von W&B Television an. In Doppelfolgen wird sie ab dann immer um 20:15 Uhr gesendet.

Als Autoren stehen Lancelot von Naso und Kai Uwe Hasenheit hinter dem Projekt, von Nsao nahm neben Oliver Rihs auch auf dem Regiestuhl Platz. Moritz Bleibtreu, Marie Leuenberger, Herbert Knaup, Claudio Caiolo, Stephan Kampwirth, Heiner Lauterbach oder Francis Fulton-Smith spielen neben weiteren tragende Rollen in der Thriller-Serie.

Darum geht's: An einem kalten Novemberabend wird im europäischen Stromnetz eine fatale Kettenreaktion ausgelöst: Überall schalten sich Kraftwerke ab, Telefonnetze brechen zusammen, Züge bleiben stehen - ein ganzer Kontinent verschwindet in der Dunkelheit. Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des Blackouts kämpfen und Frauke Michelsen als neu berufene Leiterin des nationalen Krisenstabs Entscheidungen über Ressourcen und Prioritäten - und damit über Menschenleben - treffen muss, gerät Pierre Manzano, ein ehemaliger Hacker und Umweltaktivist, in den Fokus der Ermittlungen unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartlandt. Manzano ist davon überzeugt, dass der Blackout ein gezielter Anschlag ist. Sein vermeintliches Insiderwissen macht ihn, der Europol und dem BKA eigentlich helfen will, aber plötzlich selbst zum Verdächtigen.

Die schon 2021 produzierte Serie wird am Startabend ab 22:20 Uhr mit einem einstündigen Begleittalk abgerundet. Matthias Killing, der künftig in der Late-Prime auch durch die "akte" führen soll, begrüßt darin unter anderem den Autor der Romanvorlage, Marc Elsberg. Auch die Notfallmanagerin Sandra Kreitner soll in der Produktion zu Wort kommen.