Bei der Fabiola-Gruppe kommt es hinter den Kulissen zu Veränderungen: Wie jetzt bekannt wurde, übernimmt die Produktionsfirma Roses Are Blue die 50-prozentige Beteiligung von Lector Media an dem Produktionshaus. Die restlichen 50 Prozent der Anteile verbleiben in den Händen von Woestijnvis, das wiederum Teil einer Holding ist, zu der die belgischen Fernsehsender Vier und Vijf gehören. Roses Are Blue wiederum wurde 2017 von Anda Ackx und Mathias Coppens gegründet. Im Fokus stehen die Entwicklung und Produktion von TV-Formaten wie "Down the Road" und "The Way Out".

Auswirkungen auf die Führung der deutschen Dependance von Fabiola hat all das nicht: Wie das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigte, bleiben Ina Eck und Oliver Fuchs durch einen langfristig geschlossenen Vertrag Gesellschafter von Fabiola Deutschland. Beide hatten die deutsche Fabiola vor fünf Jahren als unabhängigen Formatentwickler und Produzenten für Film, Fernsehen und Online-Plattformen gegründet. Die Geschäftsführung der niederländischen Niederlassung wiederum bleibt in den Händen von Peter van Eekelen.

Mit der Beteiligung an der Fabiola-Gruppe will Roses are Blue die Vertretung des flämischen Fernsehmarktes international stärken, heißt es. Roses are Blue ist Teil der Caviar Group, einem internationalen Studio, das mit dem Spielfilm "Sound of Metal" unter anderem zwei Oscars gewann. Im TV-Bereich erhielt Caviar kürzlich seinen ersten Emmy für die ohne Drehbuch produzierte Netflix-Serie "Cheer". "Flandern hat sich für seine beeindruckenden Fernsehformate einen internationalen Ruf erarbeitet", so Mathias Coppens, Head of Non Scripted der Caviar Group. "Von Anfang an war unsere Strategie darauf ausgerichtet, unsere Formate über unsere Grenzen hinweg anzubieten und zu produzieren. Wir freuen uns daher, über Fabiola in Deutschland und den Niederlanden erste Schritte in diese Richtung unternehmen zu können."

Von den neuen Eigentümern erhoffen sich die deutschen Verantwortlichen indes weitere Impulse für künftiges Wachstum. "Der Einstieg der Caviar Group bringt für die Fabiola nicht nur einen Zuwachs an hervorragenden und erfolgreichen internationalen TV-Formaten für unseren Katalog, sondern auch herausragende, kreative Talente mit exzellentem Gespür für modernes Entertainment", sagt Oliver Fuchs. "Mit unserem erweiterten Katalog werden wir auch zukünftig die erfolgreichen, preigekrönten Formate unserer Shareholder aus Belgien und den Niederlanden unter dem Dach der Fabiola exklusiv unseren deutschen Partnern - Sendern wie Streamern - anbieten können."

Zufrieden äußerte sich auch Ina Eck. "Das Schönste, was es im TV-Business gibt, ist die Zusammenarbeit mit kreativen Menschen, die voller Tatendrang und Ideen sprudeln", sagt sie. "Wir freuen uns, auch im fünften Jahr unseren Bestehens inhaltlich stark aufgestellt zu sein. Wie sagt es sich schon so schön, ich habe 'richtig Bock darauf', mit Mathias und seinem Team sowie der internationalen Caviar Gruppe neue Ideen zu entwickeln und diese in Europa und den USA umzusetzen. Die neue Konstellation ist ein perfektes Match."