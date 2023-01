am 10.01.2023 - 16:45 Uhr

Bastian Schweinsteiger bleibt auch in den kommenden beiden Jahren Fußball-Experte bei der ARD. Das hat der Sender jetzt bestätigt. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wird damit auch die Europameisterschaft begleiten, die im nächsten Jahr in Deutschland stattfinden wird. "Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit über die Heim-EM 2024 hinaus fortsetzen", sagte Schweinsteiger. "Wir haben als 'Sportschau'-Team stets den Anspruch uns weiterzuentwickeln, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die beste Unterhaltung und Information zu bieten."

© ARD/Frank Zauritz Axel Balkausky

Nach einer Verlängerung des Vertrags hatte es nicht immer ausgesehen. Noch während der Fußball-EM 2021 war Schweinsteiger an der Seite von Jessy Wellmer mit weitgehend harmlosen Kommentaren aufgefallen - und wäre seinen Job sogar beinahe vorzeitig los geworden, weil er in seiner Funktion als ARD-Experte für einen Uhrenhersteller warb.

Ganz anders dagegen sein Auftreten bei der jüngst ausgerichteten WM in Katar: Mit seiner neuen Co-Moderatorin Esther Sedlaczek bildete Schweinsteiger ein gutes Duo und überzeugte plötzlich mit klaren Worten. Seine zweite Chance hat der Ex-Nationalspieler also in jedem Fall genutzt.