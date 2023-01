Zum 1. März verstärkt nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de eine in Köln gut bekannte Fernsehmacherin das Team von RTL - und das als neue Programmgeschäftsführerin des Senders RTL und Streamingdienstes RTL+: Inga Leschek kehrt dafür zurück von Netflix, wo sie seit Oktober 2021 als Director Unscripted & Docs, für den deutschsprachigen Raum, Zentral- und Osteuropa sowie Russland wirkte. Sie war dort gerade ein gutes Jahr tätig als - nach dem überraschenden Führungswechsel bei RTL Deutschland - erste Gespräche über einen Wechsel von ihr zu RTL geführt wurden.

In Köln-Deutz übernimmt Leschek die Verantwortung, die noch bis November in den Händen von Henning Tewes lag, der jedoch auch noch für Vox verantwortlich war. Nach DWDL.de-Infos soll sich Leschek jedoch auf RTL und RTL+ fokussieren, was eine komplexere Neusortierung der Zuständigkeiten und Berichtslinien zur Folge haben dürfte. Bevor Leschek 2021 zum US-Streamingdienst wechselte, war sie mehr als acht Jahre lang Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma RTL Studios (ehemals Norddeich TV).

Sie bringt Kompetenz für Unterhaltung mit: Als Produzentin verantwortete sie die zum Franchise gewordenen Programmmarke „Ninja Warrior Germany“ und steuerte einige der Reality-Formate ("Are you the one?" oder "Ex on the Beach“) bei, die für den Streamingdienst RTL+ zum wichtigen Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb wurden. Zu Norddeich TV kam Leschek 2013 von der Produktionsfirma Tresor TV, die sie seit 2005 als Geschäftsführerin in Österreich und seit 2010 in Deutschland leitete.

Nach Schäferkordt die zweite Frau an der Senderspitze

Mit der Verpflichtung von Inga Leschek bekommt der nach Marktanteilen erfolgreichste deutsche Privatsender übrigens die bislang ranghöchste weibliche Führungskraft seiner 39-jährigen Sendergeschichte nach der im Herbst 2018 augeschiedenen Anke Schäferkordt, die erst Vox, dann RTL und die damalige Mediengruppe RTL Deutschland führte. Mit ihrem Ausscheiden wurde die weitgehend männliche Führungsriege nicht nur extern sondern auch im Haus selbst kritisiert.

Amüsant ist eine kleine Randnotiz der Personalie: Vor zwei Jahren produzierte Leschek als Geschäftsführerin von RTL Studios für den damaligen RTL-Programmgeschäftsführer Jörg Graf. Künftig produziert Graf, inzwischen RTL Studios-Chef, für Leschek. Sie berichtet in ihrer neuen Position an den Geschäftsführer Programm von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, der nach seinem Aufstieg im November mit dieser Personalie eine erste Antwort darauf gibt, wie er die Vielzahl der geerbten Aufgaben künftig bewältigen will.

© RTL Deutschland / Frank Beer © RTL Deutschland / Frank Beer Nach der Veröffentlichung der DWDL-Recherchen in der Nacht zu Mittwoch zog RTL die Kommunikation der Personalie vor und verschickte außerplanmäßig - und ungewöhnlich früh - am Mittwochmorgen um 5.57 Uhr eine Bestätigung des DWDL-Berichts. "Inga Leschek ist für uns inhaltlich und strategisch die absolute Wunschbesetzung für diese zentrale Position. Sie hat einerseits eine große Expertise und Leidenschaft für das lineare Fernsehen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, andererseits hat sie beim größten Streaminganbieter der Welt die Inhalte aus und in Deutschland entscheidend mitgestaltet", so Stephan Schmitter.

"Es fühlt sich nun an, wie nach Hause zu kommen"

Und die neue Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, Inga Leschek, erklärt: "Nach einer extrem spannenden und lehrreichen Zeit bei Netflix, die ich nicht missen möchte, fühlt es sich nun an, wie nach Hause zu kommen. Ich bedanke mich bei Stephan Schmitter für das ausgesprochene Vertrauen und bin sehr glücklich über die herausfordernde Aufgabe, die linearen und digitalen Inhalte von RTL und RTL+ ausrichten und mitgestalten zu dürfen. Viele der großartigen Kolleg:innen kenne und schätze ich schon seit Jahren, auf die anderen und die Kreativität und Leidenschaft für Formate und Inhalte aller Art freue ich mich sehr."

Und weiter: "Der Verantwortung für etablierte und neue Marken in einem herausfordernden und sich verändernden Markt bin ich mir bewusst; aber ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als mit diesem starken Team an der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele zu arbeiten. Mit einer klaren Ausrichtung und in enger Zusammenarbeit mit den engagierten Produzent:innen wird es uns gelingen, die Menschen mit unseren TV- und Streaming-Inhalten zu begeistern."