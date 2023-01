Schon zum Februar verstärkt nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de eine in Köln gut bekannte Fernsehmacherin das Team von RTL - und das als neue Programmgeschäftsführerin des Senders RTL: Inga Leschek kehrt dafür zurück von Netflix, wo sie seit Oktober 2021 als Director Unscripted & Docs, für den deutschsprachigen Raum, Zentral- und Osteuropa sowie Russland wirkte. Sie war dort gerade ein gutes Jahr tätig als - nach dem überraschenden Führungswechsel bei RTL Deutschland - erste Gespräche über einen Wechsel von ihr zu RTL geführt wurden.

In Köln-Deutz übernimmt Leschek die Verantwortung für das RTL-Programm, die noch bis November in den Händen von Henning Tewes lag, der jedoch auch noch für Vox verantwortlich war. Nach DWDL.de-Infos soll sich Leschek jedoch auf RTL fokussieren, was dann eine komplexere Neusortierung der Zuständigkeiten und Berichtslinien zur Folge haben dürfte.

Bevor Leschek 2021 zum US-Streamingdienst wechselte, war sie mehr als acht Jahre lang Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma RTL Studios (ehemals Norddeich TV). Sie bringt Kompetenz für Unterhaltung mit: Als Produzentin verantwortete sie die zum Franchise gewordenen Programmmarke „Ninja Warrior Germany“ und steuerte einige der Reality-Formate ("Are you the one?" oder "Ex on the Beach“) bei, die für den Streamingdienst RTL+ zum wichtigen Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb wurden.

Mit der Verpflichtung von Inga Leschek bekommt der nach Marktanteilen erfolgreichste deutsche Privatsender übrigens die bislang ranghöchste weibliche Führungskraft seiner 39-jährigen Sendergeschichte nach der im Herbst 2018 augeschiedenen Anke Schäferkordt, die erst Vox, dann RTL und die damalige Mediengruppe RTL Deutschland führte. Mit ihrem Ausscheiden wurde die weitgehend männliche Führungsriege nicht nur extern sondern auch im Haus selbst kritisiert.

Amüsant ist eine kleine Randnotiz der Personalie: Vor zwei Jahren produzierte Leschek als Geschäftsführerin von RTL Studios für den damaligen RTL-Programmgeschäftsführer Jörg Graf. Künftig produziert Graf, inzwischen RTL Studios-Chef, für Leschek. Sie berichtet in ihrer neuen Position an den Geschäftsführer Programm von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, der nach seinem Aufstieg im November mit dieser Personalie eine erste Antwort darauf gibt, wie er die Vielzahl der geerbten Aufgaben künftig bewältigen will.