Sat.1 hat den Sendetag für seine Primetime-Gameshow-Revivals verraten. Im Februar soll es die "Kult-Show-Wochen" geben – und zwar jeweils mit einer Ausstrahlung am Montagabend. Den Auftakt macht Moderator Jörg Pilawa am 6. Februar zur besten Sendezeit mit einer neuen Version der Sendung "Die Pyramide". Hergestellt von Noisy Pictures, werden sich in dem 20:15-Uhr-Format Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer darin versuchen, ihrer Teampartnerin oder ihrem Teampartner Begriffe mit Worten und Gesten in kürzester Zeit zu erklären. Bis zu 22.000 Euro können so gesammelt werden.

Am 13. Februar soll dann die Neuauflage von "Herzblatt" folgen, einer Show, die Pilawa einst schon für Das Erste moderierte. Die neue Version hört nun auf den Namen "Dating Game" – in der Primetimeshow werden vier Singles jeweils drei Anwärterinnen und Anwärter auf ein Date mit Fragen löchern und gespannt auf die Antworten warten. Abgeschlossen werden die Kultshow-Wochen dann am 20. Februar mit einer neuen Version von "Jeopardy", die von Ruth Moschner präsentiert wird. Gesucht sind hier wieder die richtigen Fragen auf eine entsprechende Antwort. Auch "Dating Game" und "Jeopardy" werden von Noisy Pictures umgesetzt.

"Die Sat.1 Kult-Shows sind ein bisschen so, als würde man das Lieblingsessen aus der Kindheit zubereitet bekommen. Es gibt einem Sicherheit, man kennt es, sieht es aber natürlich im aktuellen Alter dennoch mit anderen Augen. Als hätte man eine Verabredung mit Vorfreude, Frotteepyjama und Hobbykeller", sagt Moschner. Und Pilawa sagt über die Zeit, in denen diese Formate schon mal liefen: "Damals war Fernsehen ein Event. Und dieses Event spürst du in diesem Moment wieder, wenn du im Studio stehst."

Ursprünglich war übrigens noch eine vierte Kultshow als Neuauflage angedacht. Doch "Die Gong-Show" liegt erstmal auf Eis. Frühestens 2024 könne es hier zu neuen Folgen kommen, hieß es vor einigen Wochen auf Nachfrage von DWDL.de.