Schon in früheren Jahren lösten sich Erdogan Atalay als "Cobra 11"-Kommissar Semir Gerkhan und Hendrik Duryn (damals als "Der Lehrer") bei RTL im Programm ab. Sowohl die Autobahnpolizei als auch Lehrer Stefan Vollmer waren am gleichen Abend beheimatet, dem Donnerstag. Nun kommt es zu einer erneuten Wachablösung, diesmal am Dienstag und diesmal mit Duryn in neuer Rolle als Mordermittler Tjark Wolf. Während der letzte von drei "Alarm für Cobra 11"-Filmen am 24. Januar zur besten Sendezeit zu sehen sein wird, schließt sich "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" am 31. Januar an. Am 7. Februar wird eine zweite Folge der neuen Produktion ausgestrahlt. RTL+ zeigt beide Filme jeweils sieben Tage vorab. Somit laufen die Filme früher als zunächst geplant. In einer ersten Version des Programmablaufs vom 31. Januar hatte RTL mit einer Wiederholung eines "Cobra 11"-Spielfilms aus dem Sendejahr 2016 geplant. Der "Dünenthriller" sollte ab dem 14. Februar zu sehen sein.

Basierend auf Romanvorlagen von Sven Koch produzierte MadeFor im Auftrag von RTL von März bis Mai 2022 an der Nordseeküste und in Berlin die neuen Thriller in den Dünen. Im ersten Film mit dem Namen "Das Grab am Strand" (Romanvorlage: "Dünengrab") gehen Tjark Wolf und Polizeichefin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) einer grausigen Mordserie an der friesischen Nordseeküste nach und kämpfen dabei nicht nur mit den dunklen Abgründen des Küstenortes, sondern auch mit den eigenen. Am ersten Februar-Donnerstag folgt ein weiterer Einsatz für Tjark und Femke: In "Tödliche Falle" (Romanvorlage: "Dünentod") versuchen sie, eine bevorstehende Katastrophe durch einen auf Rache sinnenden Unbekannten zu verhindern. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, doch die scheint abzulaufen.



Schon bekannt ist, dass RTL dann im weiteren Verlauf des Februars mit "Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi" und den "Auris"-Verfilmungen weitere Krimiproduktionen im Programm zu haben wird. Der Auftakt zum Krimi-Dienstag beim Privatsender ist in dieser Woche indes schon geglückt. Der erste "Cobra 11"-Movie in diesem Jahr sicherte sich die Marktführung bei den klassisch Umworbenen.