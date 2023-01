In der kommenden Staffel der langlebigen ZDF-Freitagskrimiserie "Der Alte" wird es zu deutlichen Veränderungen kommen. Wie schon bekannt war, wird Jan-Gregor Kremp aussteigen. Noch aber gibt es neue Fälle mit ihm als Ermittler Richard Voss. Sie sollen am 10. und 17. März im ZDF-Programm zur besten Sendezeit laufen (in der Mediathek jeweils sieben Tage vorab). "Ein moralischer Zwiespalt zwischen Recht und Gerechtigkeit" wird Voss in der kommenden Staffel dann dazu veranlassen, die Serie zu verlassen.

Thomas Heinze wird ab dem 24. März neuer Hauptermittler in "Der Alte" und ist fortan als Caspar Bergmann zu sehen. Stephanie Stumph bleibt dem Münchner Ermittlerteam als schlagfertige Kommissarin Annabell Lorenz erhalten. Insgesamt sind acht neue Folgen der Serie geplant, sechs also nach dem Hauptdarstellerwechsel. Hergestellt wird der Krimi von der Neuen Münchner Fernsehproduktion.



Obendrein hat das ZDF auch einen Starttermin für eine neue "Herzkino"-Reihe genannt, die sonntags zur besten Sendezeit zu sehen sein soll. Paartherapeut Fabian Anders (Moritz von Treuenfels) ist die tragende Figur in "Familie Anders", der erste von zwei Filmen läuft am 12. März. Seine Fälle und eigene private "Baustellen" stehen im Mittelpunkt. Die Patienten werden gespielt von Schauspielenden, die auch im wirklichen Leben miteinander liiert sind: Gisa Flake (bekannt auch als Comedienne in der "heute show") und Knud Riepen in der Auftaktfolge "Willkommen im Nest", Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger in der zweiten Episode "Zwei sind einer zu viel" (19. März).

Sophie Averkamp führte Regie. Die Drehbücher haben Stephanie Dörner und Marita Nienstedt geschrieben. Herstellende Firma ist die Roxy Film, Annie Brunner, Ursula Woerner und Andreas Richter arbeiteten als Produzentinnen und Produzenten, Producerin ist Elsa Storms.