Nach weniger als anderthalb Jahren muss sich Netflix schon wieder eine neue Führungskraft für die non-fiktionalen Programme suchen. Wenn Inga Leschek zum 1. März diesen Jahres ihre neue Stelle als Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+ in Köln antritt , werden ihre bisherigen Aufgaben bei Netflix zunächst aufgeteilt, wie ein Sprecher des Streamingdienstes am Mittwoch auf Anfrage von DWDL.de bestätigt.

Demnach werden die bisherigen internationalen Aufgaben von Leschek vom europäischen Netflix-Team übernommen und Katja Hofem, als Vice President Content DACH (Deutschlannd, Österreich, Schweiz) ohnehin die ranghöchste Netflix-Vertreterin am Berliner Standort, übernimmt die Verantwortung für das non-fiktionale Programm von Netflix im deutschsprachugen Raum.