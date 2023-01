am 12.01.2023 - 00:03 Uhr

Für mehr Transparenz gibt das Medienmagazin DWDL.de seit vergangenem Jahr zusammen mit den Daten-Experten von AdScanner tägliche Einblicke in die TV-Werbewelt und berichtet jeweils über den höchsten Werbedruck am Vortag. Doch wie sieht das Gesamtbild aus, wenn man einen Schritt zurück macht und das Gesamtjahr 2022 betrachtet - und nach Monaten trennt?

AdScanner weist den Werbedruck von TV-Spots nach XRP (Exact Rating Points) aus, eine Abwandlung der in der Branche etablierten Messgröße der Gross Rating Points (GRP). Der Unterschied liegt in der sekundengenauen Messung und Ausweisung womit Schwankungen in der Reichweite je nach Platzierung im Werbeblock ersichtlich und messbar werden. Untersucht wurden dafür wie immer rund eine Million Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Beim ersten Blick auf die Ergebnisse für das Jahr 2022 fällt auf: Niemand erzeugt mehr Werbedruck im deutschen Fernsehen als die Süßigkeiten von Kinder (Ferrero), besonders dominant im Sommer (Juli-September). Nur eine weitere Marke gehört ebenso in neun Monaten des Jahres in die Top 5 - und das ist Amazon.

Sehr punktuell präsent: Aldi, das nur im Dezember zu den fünf Marken mit höchstem Werbedruck im deutschen Fernsehen gehören. Saisonale Besonderheiten sind vielen Expertinnen und Experten nicht neu, aber hier sehr anschaulich: Lindt gehört im November mit der Vorfreude auf Weihnachten zu Top5-Marken mit dem höchsten Werbedruck. Wenn Erkältungen Hochsaison hat, ist Wick im Februar stark vertreten.

Check 24 war im November dank der Fußball-WM die Marke mit dem höchsten Werbedruck, ebenso wie im Januar - wo man nach dem Jahreswechsel offenbar auf den Wunsch nach Veränderung und Neuanfang auch bei Verträgen setzt. Auch Bett1 wirbt zum Jahresbeginn für Erneuerung - in dem Fall der Matratze. Im Mai und Juni wiederum gehören Lenor und Pampers (beide Procter & Gamble) zu den Top 5-Marken mit dem höchsten Werbedruck.

Welche Marken mit ihren Spots das werbefinanzierte Fernsehen in Deutschland 2023 stützen, berichtet DWDL.de weiterhin täglich mit den AdScanner-Daten zum Vortag.