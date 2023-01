Lange angekündigt und zwischenzeitlich verschoben, aber jetzt hat Sat.1 einen Starttermin für seine neue Nachmittagsshow "Volles Haus!" bekanntgegeben, die mit einem bunten Füllhorn an Themen und Formaten versuchen will, das Publikum über drei Stunden hinweg bei der Stange zu halten. Konkret feiert das Format am 27. Februar seine Premiere bei Sat.1 und soll dann montags bis freitags zwischen 16 und 19 Uhr zu sehen sein.

Jasmins Wagner und Jochen Schropp, die schon vor Monaten als Moderations-Duo vorgestellt wurdem sollen mit dem Publikum "den Tag besprechen" und darüber hinaus Gäste "zum offenen und ehrlichen Gespräch in ihrem Wohnzimmer" begrüßen, heißt es. Dazu kommen Promi-News in der VIP-Show "Bunte - live", Dokusoaps, in denen "Alltagsheldinnen und -helden" in ihrem Leben begleitet werden sowie täglich eine neue Folge von "Britt - Der Talk" mit Britt Hagedorn. Aktuell ist die Talkshow noch eigenständig um 16:00 Uhr zu sehen.

Jochen Schropp sagt, er wolle "Volles Haus!" zu einem "verlässlichen Ort machen", an dem sich die Zuschauerinnen und Zuschauer "täglich vom Alltag erholen und mit Spaß in den Feierabend starten". Und Jasmin Wagner betont: "Ich bin zwar gerade erst Mama geworden, aber für den Einzug in unser 'Volles Haus!' habe ich meine sieben Sachen schon lange parat! Jochen und ich machen 'Volles Haus!' zu unserem zweiten Zuhause." Das "Wohlfühlgefühl" wolle man ab der ersten Ausgabe mit dem Publikum teilen.

Die neue Nachmittagsshow ist der Versuch, das Daytime-Programm von Sat.1 auf neue Beine zu stellen. "Das ist ein Paradigmen-Wechsel im Sat.1-Programm", sagte Senderchef Daniel Rosemann schon im vorigen Sommer bei den Screenforce Days. "Mit 'Volles Haus!' verabschieden wir uns ab 16:00 Uhr von Scripted-Reality-Programmen." Gleichwohl fehlt es weiter an einer Lösung für den 19-Uhr-Sendeplatz, auf dem aktuell die Spielshow "Mein Mann kann" zu sehen ist. Hier soll perspektivisch eine Neuauflage von "Die perfekte Minute" mit Ulla Kock am Brink ausgestrahlt werden.