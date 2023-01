Vier Staffeln des Neo-Westerns "Yellowstone" hat Sony AXN in Deutschland schon gezeigt. Die Episoden der ersten drei Runden stehen zudem auch bei anderen Anbietern auf Abruf zur Verfügung: Bei Magenta TV und auch seit Kurzem beim neuen Paramount+. Die Deutschland-Premiere der frischen fünften Runde wird es dann wieder bei Sony AXN geben. Geplant ist zunächst die Ausstrahlung der ersten acht Episoden, genau wie in den USA. Ab dem 28. März sollen diese immer dienstags um 21:05 Uhr ausgestrahlt werden – und nach Ausstrahlung dann auch auf Abruf zur Verfügung stehen. Ebenfalls noch abrufbar ist dann jeweils auch die Vorwochen-Episode.

Staffel vier endete, wie bei "Yellowstone" üblich, mit einem weiteren recht schockierenden Cliffhanger. Und so muss der auch in den neuen Episoden von Kevin Costner verkörperte John Dutton auch in den nun anstehenden Folgen wieder viele Probleme lösen. Versprochen wird eine gleichmaßen "heftige" wie "emotionale" Achterbahnfahrt und Storys rund um Liebe, Gewalt, Hochspannung, Verrat und "großartiger Action". Neu im Cast sind unter anderem der aus "Shameless" bekannte Kai Caster und Lainey Wilson. Lily Kay (u.a. "Your Honor", dort als Fia) wird als neue Assistentin der Duttons zu sehen sein.



In den USA ist "Yellowstone" für das ausstrahlende Paramount-Network ein riesiger Erfolg – und hat auch Ableger: "1883" und "1923" – ersterer lässt sich in Deutschland beim Streamer Paramount+ ansehen. Und obwohl "1883" in den USA ebenfalls außerordentlich erfolgreich war, soll es nicht mit einer zweiten Staffel weitergehen.