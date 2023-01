BBC Studios Germany wird ab Samstag in Köln mit der Produktion der neuen Sat.1-Quizshow "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" beginnen. Der Privatsender plant die Ausstrahlung der Adaption des britischen Originals "The 1% Club" für den Frühjahr - und wird, wie jetzt bekannt wurde, vor der Kamera auf Jörg Pilawa setzen, der damit also sein nächstes Quiz-Format moderieren wird. Schon im Februar wird er außerdem die Moderation der Neuauflagen von "Herzblatt" und "Die Pyramide" übernehmen.

In der Quiz-Sendung misst Pilawa die Intelligenz von 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen. "Für mich ist 'Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?' eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte", sagt Jörg Pilawa. Das Besondere: "Vorab wird jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet. Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen."

Die 100 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen sich daraufhin Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vor, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat. Wer das schafft, kann am Ende bis zu 100.000 Euro gewinnen.

In Großbritannien verzeichnete die Show jüngst Marktanteile von 30 Prozent in der Zielgruppe und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert, was dann auch das Interesse im Ausland weckte. Nicht nur ProSiebenSat.1 hat sich die Rechte gesichert - auch Sender aus Frankreich, Israel, den Niederlanden und den USA haben bereits die Lizenz an "The 1 % Club" gekauft. Wann genau Sat.1 die Show ausstrahlen wird, ist noch nicht bekannt.