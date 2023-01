Seit 2012 wird im Programm von Sat.1 abgespeckt. Mit "The Biggest Loser" hat der Sender seitdem immer wieder sehr schöne Quoten eingefahren, teils waren fast 17 Prozent Marktanteil zu holen. Auch 2020 und 2021 noch war die Produktion von Red Seven Entertainment regelmäßig auf zweistelligen Marktanteilspfaden unterwegs. Im zurückliegenden Jahr aber tat sich die Sendung deutlich schwerer: Erstmals unter dem Namen "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" laufend, fielen die durchschnittlichen Zielgruppenwerte auf unter acht Prozent.

Weiter geht es dennoch, auch wenn es zuletzt recht ruhig geworden war um die Sendung: Vergangenen Herbst entstanden erneut auf Naxos (Griechenland) neue Folgen der Abspeckshow, die Sat.1 ab 5. Februar wieder am Sonntagvorabend als "Leben leicht gemacht" zeigen will. Möglich, dass sich der Sender durch die Beibehaltung des neuen Namens das Leben selbst ein klein wenig schwerer macht als es nötig wäre. Als schwer darf man wohl auch Torsten bezeichnen – er bringt 227,1 Kilo auf die Waage. Kein anderer kommt in der folgenden Staffel auf mehr. "Mein Körper schadet mir. Meiner Gesundheit. Meinem Gemüt", lässt er sich von Sat.1 zitieren.



Insgesamt mischen 20 Kandidatinnen und Kandidaten mit und hoffen, im Camp Kilos zu verlieren. Camp-Chefin ist abermals Dr. Christine Theiss, als Coaches sind abermals Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin. In der Regel werden die Folgen der neuen "LLG"-Staffel sonntags um 17:30 Uhr beginnen. Die Auftaktfolge bekommt indes mehr Sendezeit – hier erfolgt der Start schon um 16:30 Uhr. Mit dem Staffelfinale ist bei wöchentlicher Ausstrahlung dann Mitte Mai zu rechnen.