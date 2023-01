Am Sonntagabend wurden in Los Angeles zum 28. Mal die Critics Choice Awards verliehen - in der fast schon unübersichtlich großen US-amerikanischen Film- und Fernsehpreislandschaft ist das der Preis der Critics Choice Association, der Journalistinnen und Journalisten angehören, die TV- und Filmkritiken schreiben. Diesmal waren auch drei Produktionen aus Deutschland - allesamt für Netflix - im Rennen, die sich letztlich aber allesamt geschlagen geben mussten.

"1899" und "Kleo" waren als beste fremdsprachige Serie nominiert, durchgesetzt hat sich letztlich allerdings "Pachinko - Ein einfaches Leben" von Apple TV+. Die Familiensaga erzählt die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie in die USA über vier Generationen hinweg und das komplizierte Verhältnis zwischen Japan, Korea und den USA. Als bester fremdsprachiger Film wurde "RRR" aus Indien ausgezeichnet. Hier war auch die Neuauflage von "Im Westen nichts Neues" ("All Quiet on the Western Front") im Rennen gewesen.

Einen Farewell-Preis gab es für "Better Call Saul" - und obendrein wurden auch noch Hauptdarsteller Bob Odenkirk sowie Giancarlo Esposito für seine Rolle des Gustavo Fring ausgezeichnet. Die Serie war im Lauf ihrer sechs Staffeln mehrfach nominiert gewesen, war aber bei den Critics Choice Awards nie als beste Drama-Serie ausgezeichnet worden. Für Bob Odenkirk ist es hingegen schon der dritte Preis für diese Rolle. Der Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einer Drama-Serie ging an Zendaya für "Euphoria".

Bei den Comedy-Serien setzte die ABC-Sitcom "Abbott Elementary" seinen Siegeszug bei Preisverleihungen fort. Die Preise für die Hauptrollen gingen unterdessen an Jean Smart aus "Hacks" und Jeremy Allen White aus "The Bear". Als beste Miniserie wurde "The Dropout" ausgezeichnet, die Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes und ihres Biotech-Unternehmens Theranos beleuchtet. Amanda Seyfried, die Holmes in der Serie verkörpert, erhielt obendrein den Preis für die beste Schauspielerin in einer Miniserie.