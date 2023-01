am 16.01.2023 - 14:54 Uhr

Auch nach dem Ende der langen "Bild Live"-Strecken setzt Bild im Fernsehen weiter auf seine Talks. Allerdings kommt es dabei mit Beginn des Jahres schon wieder zu einer Programmänderung: "Viertel nach Acht", das zuletzt dienstags bis donnerstags um 22:15 Uhr ausgestrahlt wurde, läuft ab sofort nur noch an einem Tag der Woche im linearen Bild-Programm.

Wie der Sender am Montag ankündigte, erfolgt die Ausstrahlung von dieser Woche an jeweils donnerstags um 20:05 Uhr - gezeigt werden dann alle drei Folgen der Woche, die abseits der TV-Ausstrahlung wie gehabt dienstags, mittwochs und donnerstags bei Bild.de und YouTube zu sehen sind. In der ersten Ausgabe des Jahres sind bei Moderatorin Patricia Platiel der Migrations-Experte Hamed Abdel-Samad, die Astrologin Silke Schäfer, Energie-Experte Bjorn Peters und "Bild"-Politikredakteurin Zara Riffler zu Gast.

Ebenfalls einen neuen Sendeplatz erhält ab sofort der Polittalk "Die richtigen Fragen", der sich am 23. Januar aus der Winterpause zurückmeldet. Neu ist, dass die Premiere ab sofort - ebenso wie bei "Viertel nach Acht" - auf "Bild.de" und YouTube erfolgt. Dort läuft die Talkshow mit Kai Weise ab dem 23. Januar jeweils montags um 20:15 Uhr. Bei Bild TV erfolgt die Ausstrahlung hingegen erst drei Tage später - und zwar im Anschluss an die drei "Viertel nach Acht"-Talks.

Abseits der Talkshow-Schiene setzt Bild im linearen Programm mehr denn je auf Dokus und Reportagen. Für aktuelle Berichterstattung ist hingegen kaum noch Platz. Einzig die fünfminütige Sendung "Bild News" wird aktuell noch regelmäßig von Montags bis Freitag gegen 18:20 Uhr, 19:10 Uhr und 20:00 Uhr ausgestrahlt.