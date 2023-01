Wenn am 20. Januar die Serie "Asbest", die unter der Regie von Kida Khodr Ramadan entstand, in der ARD-Mediathek bereitgestellt wird, dann erscheint begleitend dazu auch ein 25-minütiges Special unter dem Titel "Making Of - powered by Brisant". In diesem wird es Interviews und Behind-the-Scenes-Ausschnitte mit Darstellerinnen und Darstellern wie auch den beteiligten Personen vor hinter der Kamera geben, um mehr Einblicke in Entstehung und Hintergründe der Produktionen zu geben. Ähnliches ist auch zu ausgewählten weiteren ARD-Serien geplant, konkret derzeit für "Oderbruch", "Die Saat" und zur neuen "Charité"-Staffel, die derzeit gedreht wird.

MDR-Chefredakteurin Julia Krittian: "Der Blick hinter die Kulissen und die Magie der Geschichten in Film und Serie bleiben faszinierend und spannend – auch für immer mehr Menschen, die täglich selbst Reels und Videos produzieren. Mit dem äußerst wertig produzierten ersten ‚Making of – powered by Brisant' liefert die Redaktion maßgeschneiderten 'Brisant'-Inhalt für die ARD Mediathek."

"Brisant"-Redaktionsleiterin Annette Mugrauer ergänzt: "Die inhaltlichen und erzählerischen Werte unserer täglichen 'Brisant'-Sendungen finden sich jetzt auch in einem 25 Minuten-Doku-Format wieder. Ich bin stolz, dass das Team von 'Brisant' eine tägliche Sendung und hochwertige Mediatheks-Produktionen zeitgleich gestemmt hat."