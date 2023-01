am 17.01.2023 - 16:11 Uhr

Das Erste wird die zweite Staffel von "Unsere wunderbaren Jahre" im März ausstrahlen. Konkret sollen die sechs neuen Folgen am Samstag, den 11. März, Mittwoch, den 15. März sowie am 22. März um 20:15 Uhr gezeigt werden. In der ARD-Mediathek soll die Geschichte der Fabrikantenfamilie Wolf, die zur Zeit von Währungsreform und Wirtschaftswunder spielt, vorab zum Abruf bereitstehen.

In der zweiten Staffel sollen nun die Jahre 1967 bis 1969 im Mittekpunkt der Saga rund um die Fabrikantenfamilie Wolf stehen und somit auch eine Zeit des politischen und gesellschaftlichen Wandels. Sie soll auf spannende und emotionale Weise die Geschichte der Fabrikantenerbin Christel Wolf (Katja Riemann), ihren drei Töchtern und deren Kindern in den späten 60er Jahren erzählen.

Neben Katja Riemann spielen auch diesmal wieder Anna Maria Mühe, Hans-Jochen Wagner, Ludwig Trepte, Vanessa Loibl, David Schütter und Elisa Schlott und Weitere mit. Die Geschichten fußen auf einem Roman von Peter Prange. Regie führt Mira Thiel. Sie veranwortete als Head-Autorin auch die Bücher, die zusammen mit Kirsten Loose, Tillmann Roth, Michael Gantenberg und Linda Brieda entstanden. Hinter der Serie stehen UFA Fiction und Produzent Benjamin Benedict, der jüngst von UFA Fiction zu Wiedemann & Berg Television gewechselt ist.

Die erste Staffel von "Unsere wunderbaren Jahre" war im Frühjahr 2020 zu sehen - also zu Beginn des damaligen Corona-Lockdowns und lockte in der Spitze fast sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Serie als Quoten-Erfolg.