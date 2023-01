am 17.01.2023 - 16:28 Uhr

Nun geht die Formel-1-Ära bei RTL endgültig zu Ende. Wie der Kölner Privatsender gegenüber "Bild" bestätigte, wird RTL ab sofort komplett aus der Übertragung der Motorsport-Königsklasse aussteigen. "Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte", erklärte ein Sendersprecher am Dienstag.

Nach dem Verlust der Formel-1-Rechte hatte RTL in den vergangenen beiden Jahre durch eine Vereinbarung mit dem Pay-TV-Sender Sky jeweils noch vier Rennen pro Saison im Free-TV übertragen, doch von einstigen Spitzen-Quoten war RTL damit zuletzt weit entfernt. Kein Rennen erreichte in der vergangenen Saison mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und das Brasilien-Rennen erzielte im November nur rund zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Kein Wunder also, dass die RTL-Verantwortlichen nicht bereit waren, die laut "Bild" von Sky geforderte Summe von zehn Millionen Euro zu bezahlen. Zudem habe RTL mehr als vier Rennen pro Jahr zeigen wollen. Nun soll dem Bericht zufolge neben ARD und ZDF noch ProSieben Interesse an der Formel 1 haben. Für ProSieben könnten die vier Rennen hilfreich sein, um Motorsport-Fan auf die Übertragungen der Formel E hinzuweisen, die man schon jetzt im Programm hat.

Eine großflächige Rückkehr der Formel 1 ins Free-TV ist indes nicht zu erwarten, schließlich hat Sky jüngst die Rechte bis 2027 verlängert (DWDL.de berichtete). Ab der Saison 2025 muss der Pay-TV-Sender zudem nur noch ein Rennen im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, nämlich das Rennen aus Deutschland. Unklar ist allerdings, ob es ein solches in Zukunft überhaupt geben wird.