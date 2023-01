am 26.01.2023 - 08:11 Uhr

ITV hatte von der Miniserie vier Episoden bestellt, in denen David Tennant den KGB-Offizier Alexander Litvinenko spielt. Der Kremlkritiker hatte sechs Jahre lang auf die britische Staatsbürgerschaft gewartet und diese nun endlich erhalten. Doch die Freude hält nicht lange an, als der ehemalige KGB-Offizier nach einer Verabredung mit einem langjährigen Bekannten und einem Geschäftsmann plötzlich Blut hustet. Festgestellt wird eine Vergiftung mit Polonium 210. Margarita Levieva, Mark Bonnar, Neil Maskell, Daniel Yan, Richard Pepper oder Barry Sloane spielen weitere Rollen in dem Vierteiler.



Ebenfalls Mitte Februar wird sich übrigens Klaas Heufer-Umlauf mit seiner wöchentlichen Produktion "Late Night Berlin" zurückmelden. ProSieben hat für den Zyklus bis Sommer 17 neue Folgen des Formats angekündigt, das diesmal aber auf das quotenstarke Lead-In "Wer stiehlt mir die Show?" verzichten muss. Die Show mit Joko Winterscheidt wird ab Februar bekanntlich sonntags laufen. "Late Night Berlin" ist indes hinter der früher mal für den Sonntag angedachten Unterhaltungsshow "Mission: Job Unknown" geplant. Der Neustart muss jedoch erst noch beweisen, das auch er gute Quoten einfahren kann. "Late Night Berlin" ist ab dem 14. Februar gegen 22:35 Uhr zu sehen.

Und auch Kabel Eins bringt Mitte Februar eine bekannte Marke zurück: Abfahrt für neue Folgen der "Trucker Babes" ist am Sonntag, 12. Februar zur besten Sendezeit. Unter anderem eine von Kabel Eins "PS-Prinzessin" genannte LKW-Fahrerin übernimmt dann den Sendeplatz von "Willkommen bei den Reimanns".