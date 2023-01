Im Sommer planen Sat.1 und Joyn die Ausstrahlung der nächsten "The Taste"-Staffel. Es wird dann die erste sein, die ohne Coach Frank Rosin auskommt. Rosin war bis dato, genau wie Alexander Herrmann, in jeder der zehn Staffeln zu sehen. Rosins Platz in Staffel elf übernimmt nun Nelson Müller. Darüber war vor einigen Wochen bereits spekuliert worden. Während Sat.1 damals nichts dazu sagte, wurde die Personalie am Donnerstag bestätigt.

Die neuen Coaches der diesjährigen Staffel heißen also: Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und eben Nelson Müller. Angelina Kirsch moderiert. Müller sagt: "Nach meinem ersten Auftritt als Gastcoach im vergangenen Jahr hat mich der Gedanke an den weißen Porzellan-Löffel nicht mehr losgelassen. Jetzt darf ich als Coach und Juror zu 'The Taste' zurückkehren und kann es kaum erwarten, mit meinem Team Genuss-Geschichten auf dem Löffel zu erzählen - und den anderen Köchen ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen."



Ganz ohne Rosin findet "The Taste" auch 2023 übrigens nicht statt. Rosin ist Teil des schon bald kommenden Ablegers "The Sweet Taste", in dem es um Süßes geht. Raue, Kumptner, Herrmann und Rosin sind darin ab dem 22. Februar als Coaches zu sehen. Die erste Staffel des Spin-Offs umfasst aber nur drei Ausgaben.

Langweilig wird Frank Rosin in diesem Jahr übrigens nicht. Er arbeitet auch weiterhin für Kabel Eins. Dort ist er nicht nur für "Rosins Restaurants" unterwegs, sondern hat ab Anfang Februar auch eine neue Primetime-Sendung, die ihn auf Roadtrip schickt. Ab dem 9. Februar sind dann "drei Spitzenköche auf vier Rädern" in den USA unterwegs.