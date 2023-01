am 26.01.2023 - 12:14 Uhr

Robin Hornig wird spätestens zum 1. März neuer Chefredakteur der "Auto Bild" und Chefredakteurs des "Kompetenzcenters Auto" der gesamten "Bild"-Gruppe. Er war seit 2016 erst stellvertretender Chefredakteur von "Auto Bild Digital", ab 2020 dann stellvertretender Chefredakteur von "Auto Bild" und als solcher vor allem die digitale Entwicklung auf redaktioneller Seite vorangetrieben.

Hornig löst dann Tom Drechsler ab, der das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren verlässt " im gegenseitigen Einvernehmen", wie es heißt. Drechsler kam 1991 zu "Bild" und war zunächst als politischer Korrespondent im Bonner "Bild"-Büro tätig. Später stieg er bis zum "Bild"-Politikchef auf, war ab 2014 Stellvertreter der Chefredakteurin von "Bild am Sonntag". Die Chefredaktion von "Auto Bild" hatte er seit 2017 inne. Seit diesem Zeitpunkt verantwortet er die Auto-Themen als Chefredakteur auch titelübergreifend für alle "Bild"-Titel.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer: "Tom Drechsler hat 'Auto Bild' mit großer Leidenschaft in einer anspruchsvollen Zeit der Transformation auf allen Ebenen geführt. Unvergessen bleiben mir viele Momente beim Goldenen Lenkrad, inklusive weltweiter Exklusivnachrichten von 'Auto Bild' und 'Bild am Sonntag'. Ich wünsche Tom von Herzen nur das Beste auf seinem weiteren Weg."

Johannes Boie, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen: "Ich danke Tom Drechsler für seine langjährige und herausragende journalistische Arbeit für 'Bild', 'Bild am Sonntag' und 'Auto Bild'. Robin Hornig wird als neuer Chefredakteur Auto der 'Bild'-Gruppe vor allem die digitale Perspektive von 'Auto Bild' über alle Plattformen weiterentwickeln und so Deutschlands größte automobile Medienmarke in die multimediale Zukunft führen."