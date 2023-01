am 26.01.2023 - 15:36 Uhr

Am 15. Februar meldet sich bei RTLzwei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" mit neuen Folgen zurück, die wie üblich mittwochs ab 20.15 Uhr zu sehen sein werden und eine Woche vor TV-Ausstrahlung auch bereits bei RTL+ zum Abruf bereit stehen. In den neuen Folgen zeigt sich, dass der Großfamilie der Nachwuchs nicht ausgeht: Silvias jüngste Tochter Loredana erwartet nämlich ein Baby - dessen Vater allerdings in der Türkei lebt und erstmal noch um ein Visum bangen muss, um bei der Geburt überhaupt dabei sein zu können.

Apropos Türkei: Dort sucht Familie Wollny nun nach einem Haus, wo sie gemeinsam Urlaub verbringen können, damit nicht etliche Hotelzimmer und Ferienwohnungen nötig sind. Sie besichtigen ein Domizil in Ilica, das allerdings noch im Rohbau sind. Auch sonst gibt's wieder Geburtstage, eine Erstkommunion und zwei Hochzeiten auf dem Programm.

Produziert wurden die neuen Folgen von der neuen Firma Yellowstone Productions. Ursprünglich hatte die Produktionsfirma Joker die Dokusoap produziert, die seit einigen Jahren als Splendid Studios firmiert.