am 27.01.2023 - 10:40 Uhr

RTLzwei setzt seine Reportagereihe über Menschen in Rettungsberufen in deutschen Großstädten fort: Ab dem 14. Februar gibt's neue Folgen von "Mensch Retter". Allerdings wechselt mal wieder der Sendeplatz: Während die ersten beiden Folgen im Herbst 2021 noch mit guten Quoten mittwochs um 20:15 Uhr liefen, tat sich die zweite Staffel im vergangenen Jahr donnerstags um 20:15 Uhr ziemlich schwer.

Nun laufen die sechs neuen Folgen dienstags und starten auch erst um 21:15 Uhr. Zuvor zeigt RTLzwei wie auch in den Wochen zuvor weiterhin "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken. In den neuen Folgen werden Rettungskräfte aus Frankfurt am Main, Hanau, Koblenz, München und Essen mit der Kamera begleitet. Produziert wird das Format von Spiegel TV.