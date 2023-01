Der Norddeutsche Rundfunk hat acht von neun Acts bekanntgegeben, die um das deutsche Ticket für den Eurovision Song Contest kämpfen werden. Ein weiterer Platz ist noch offen - über diesen soll die TikTok-Community entscheiden. Hier stehen sechs Künstlerinnen und Kümstler zur Auswahl, darunter der Ballermann-Barde Ikke Hüftgold. Ebenfalls zur Auswahl stehen Betül, Leslie Clio, From Fall to Spring, JONA sowie Mitchy Katawazi, André Katawazi und NASHUP.

Bei TikTok wurden bis zum Ende des Bewerbungszeitraums mehr als 900 Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool hochgeladen. Über den verbleibenden Platz beim Vorentscheid kann nun die Community noch bis zum 3. Februar um 20:00 Uhr auf unter @eurovision_de bei TikTok abstimmen.

Die übrigen acht Acts, die beim Vorentscheid antreten werden, wurden von der ESC-Redaktion und einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expertinnen und -Experten ausgewählt. Ursprünglich gab es 548 Einreichungen auf eurovision.de oder bei der ESC-Redaktion direkt, die nach Angaben des NDR den Kriterien entsprachen.

Ausgewählt wurden der Singer/Songwriter Will Church, der 2021 an der Castingshow "The Voice of Germay" teilnahm, das Duo Frida Gold, das in der Vergangenheit mit mehreren Alben Gold-Status erreichte, die Düsseldorferin Patty Gurdy, der Musiker TRONG, der die sechste Staffel von "Vietnam Idol" gewann, die fünfköpfige Hamburger Band Lord Of The Lost, der Stuttgarter René Miller, die Berlinerin Anica Russo, sowie Lonely Spring, ein Quartett, das aus den Zwillingsbrüderm Julian und Simon Fuchs sowie Manuel Schrottenbaum und Matthias Angerer aus Passau besteht.

Alle neun Acts treten am Freitag, den 3. März um 22:20 Uhr in der Live-Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" an, die ab 22:20 Uhr im Ersten aus Köln übertragen wird. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger, die Produktion übernimmt Bildergarten Entertainment. Das Ergebnis des TikTok-Votings werden Alina Stiegler und Stefan Spiegel übrigens bereits am 4. Februar um 18:00 Uhr in der Sendug "Alles Eurovision" verkünden, die auf eurovision.de, in der ARD-Mediathek sowie im TikTok-Livestream übertragen wird.