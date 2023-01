am 27.01.2023 - 15:40 Uhr

"Eine Seite, die dir gefällt (WDR Lokalzeit aus Köln), hat ihren Namen in Oven Time geändert." Mit dieser Meldung überraschte Facebook am Freitagmorgen etliche Nutzer aus NRW. Wer die Seite dann tatsächlich aufrief, konnte sich aber schnell überzeugen, dass man in Köln doch nicht plötzlich Internationalisierungs-Phantasien verfallen war, vielmehr beeilte man sich klarzustellen, dass es sich hier nur um einen Fehler handelt.

Passiert ist der im Zusammenhang mit der Entscheidung, künftig nicht mehr einzelne Facebook-Accounts für die verschiedenen "Lokalzeiten" zu betreiben, sondern einen gemeinsamen. "Die Zusammenlegung und Umbenennung der Facebook-Seiten liegt aus technischen Gründen in der Hand von Facebooks Mutterkonzern Meta. Dabei ist Meta trotz langer Vorbereitung offenbar ein Fehler passiert. Wir haben Facebook kontaktiert, der Fehler ist seit kurz vor 12 Uhr behoben", erklärte der WDR am Nachmittag auf DWDL-Anfrage.

Doch warum entschied man sich überhaupt für eine Zusammenlegung - schließlich handelt es sich ja schon per Definition bei der "Lokalzeit" um lokale Inhalte. Beim WDR sieht man in einem zentralen Account dazu keinen Widerspruch. "Wir stärken die Marke Lokalzeit, indem wir unseren Inhalten auf Facebook eine größere Bühne geben. Unsere Nutzerinnen und Nutzer bekommen durch den Algorithmus der Plattform weiterhin die Inhalte aus ihrer Region, aber darüber hinaus je nach Themeninteresse auch unsere unterhaltsamsten, berührendsten und schönsten Geschichten. Viele Geschichten der 'Lokalzeit' sind über die Grenzen unserer regionalen Sendegebiete hinaus interessant", so eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de



Nach der nun erfolgten Umstellung auf Facebook sind in der kommenden Zeit nun Angebote auf weiteren Plattformen geplant. "Wir wollen die Präsenz der 'Lokalzeit' im Digitalen weiter ausbauen", heißt es dazu vom WDR. Welche Angebote hier genau geplant sind, verriet der Sender allerdings noch nicht. Offenbar steht auch eine Modernisierung des Erscheinungsbildes an. Das auf Facebook nun als Erkennungszeichen eingesetzte "L" ist jedenfalls nicht dem bisherigen "Lokalzeit"-Design entnommen.