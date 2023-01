Im vorigen Jahr feierte "Leute heute" das 25-jährige Jubiläum - und eigentlich ist das in München produzierte Promi-Magazin mit Moderatorin Karen Webb aus dem ZDF-Programm nicht wegzudenken. Dennoch hat sich der öffentlich-rechtliche Sender nun überraschend dazu entschieden, die werktägliche Sendung einzustellen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der vergangenen Woche über das Aus informiert worden.

Bis Ende Juli, aber spätestens bis Ende September soll "Leute heute" aus dem Programm verschwinden. Gefüllt werden soll die Sendezeit vorerst mit einer Verlängerung des Boulevardmagazins "Hallo Deutschland", das somit - ähnlich wie das parallel gesendete "Brisant" im Ersten - künftig um Promi-News eweitert werden soll.

Aus Quotensicht spricht eigentlich nichts für das Ende von "Leute heute", schließlich erreicht das Magazin täglich im Schnitt weit mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, im Januar liegt der durchschnittliche Marktanteil beim Gesamtpublikum bei über 18 Prozent. Doch vor dem Hintergrund der geplanten dauerhaften Umschichtung von 100 Millionen Euro zugunsten jüngerer Programme, die vor allem in der Mediathek ihr Publikum finden sollen, macht das ZDF auch vor lang laufenden TV-Erfolgen nicht Halt. Gerade erst war bekannt geworden, dass sich der Sender auch von den beliebten Krimiserien "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin" trennen wird (DWDL.de berichtete).

Nun trifft es also auch "Leute heute", das in den Anfangsjahren noch von Nina Ruge präsentiert wurde. Ihre Nachfolgerin Karen Webb äußerte sich in der "Bild am Sonntag" gefasst. "Für mich war und ist es ein Privileg, mit einem exzellenten Team täglich eine erfolgreiche, anspruchsvolle Sendung abzuliefern. Und zur Aufgabe einer Journalistin gehört es auch, offen für den digitalen Wandel zu sein." Und weiter: "Für mich als Moderatorin der Sendung ist es zwar sehr schade. Aber wenn eine Tür zugeht, öffnet sich auch wieder eine neue."