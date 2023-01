In den Niederlanden wird es wohl nicht zur Fusion von RTL Nederland und Talpa Network kommen. Die niederländische Wettbewerbsbehörde ACM habe beiden Unternehmen mitgeteilt, dass die Behörde den schon 2021 angekündigten Zusammenschluss nicht genehmigen wird. Bis zuletzt hatten die RTL Group und Talpa Vorschläge unterbreitet, um die von der ACM geäußerten Bedenken zu entkräften - letztlich ohne Erfolg. Die Aufseher sorgten sich um die Stellung des fusionierten Unternehmens auf dem niederländischen TV-Werbemarkt.

Zwar war vorgeschlagen worden, den Werbeverkauf der TV-Sender von Talpa Network vollständig an Mediahuis Nederland auszulagern - doch das reichte der AMC offenkundig nicht. Sie habe jetzt angedeutet, dass der Markttest ihre Bedenken nicht entkräftet hat, teilte die RTL Group am Montagmorgen mit. Der laufende Fusionsprozess werde damit gestoppt. Nun wird es wahrscheinlich noch einige Wochen brauchen, um die formale Entscheidung zu finalisieren, heißt es.

Bitter ist die Entscheidung nicht zuletzt für Thomas Rabe. Erst ein halbes Jahr ist es her, dass auch seine Fusionspläne in Frankreich am Widerstand der dortigen Kartellbehörden gescheitert waren (DWDL.de berichtete). "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Marktkonsolidierung notwenig ist, um mit den globalen Tech-Plattformen konkurrieren zu können - und dass eine Marktkonsolidierung auf den europäischen TV-Märkten früher oder später stattfinden wird", erklärte der CEO der RTL Group am Montag in einem ersten Statement. RTL Nederland sei jedoch hochprofitabel und bleibe "ein wichtiger Bestandteil der RTL Group", betonte Rabe.

Sven Sauvé, CEO von RTL Nederland: "Trotz der Entscheidung der Behörden sind wir weiterhin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Talpa Network neue Möglichkeiten in der niederländischen Medienlandschaft hätten schaffen können. RTL Nederland ist ein Unternehmen mit starker Vision und Investitionskraft. Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Kreativen und Geschäftspartnern versichern, dass wir die starke Position von RTL Nederland als führendes holländisches Medienunternehmen weiter ausbauen werden – und dies zum Vorteil aller Marktteilnehmer."

Und so bleibt also nicht nur auf dem französischen, sondern auch auf dem niederländischen Fernsehmarkt vorerst alles beim Alten. Rabes Strategie, "nationale Champions" zu erschaffen, um mit der internationalen Streaming-Konkurrenz mithalten zu können, ist mit der erwarteten Entscheidung der niederländischen Medienaufseher damit nun aber erstmal gescheitert. Das gilt wohl auch für Deutschland, wo Rabe in der Vergangenheit immer wieder in Interviews von einem Zusammengehen mit ProSiebenSat.1 träumte.