Martin Schirdewan, Vorsitzender der Linken, hat nach dem schnellen Wechsel des ARD-Hauptstadtkorrespondenten Michael Stempfle ins Bundesverteidigungsministerium eine Abkühlungsphase für Journalistinnen und Journalisten, die prominente Posten in der Regierung übernehmen, gefordert. Dem "Spiegel" sagte Schirdewan, er sehe einen "klassischen Interessenkonflikt".

Es gehe nicht, "dass man eben noch als unabhängiger Journalist ein Loblied auf einen Politiker singt, welches einem Bewerbungsschreiben gleicht, und wenige Tage später als Sprecher ebendieses Politikers in dessen Ministerium wechselt", so der Linken-Politiker. Schirdewan spielt mit seiner Aussage auf einen Text an, in dem Stempfle nur wenige Tage vor seinem Seitenwechsel den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius in hohen Tönen gelobt hatte.

Eine "Abkühlungsphase" vor solchen Seitenwechseln sollen den "Verdacht eines Drehtür-Effekts" vermeiden, erklärte Schirdewan und monierte, der Vorgang habe "mehr als ein Geschmäckle". Stempfle selbst hatte auf DWDL.de-Nachfrage betont, dass die Gespräche über seinen Seitenwechsel erst nach der Veröffentlichung seines Artikels geführt worden seien. Zugleich räumte er ein, dass der Zeitraum "natürlich sehr knapp" sei.

Kritik an den Aussagen des Linken-Chefs kamen am Montag vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV), der Schirdewans Forderungen als "wirklichkeitsfremd und nicht realisierbar" bezeichnete. "Journalistinnen und Journalisten, die vom berichterstattenden Journalismus in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Bundesbehörden wechseln wollen, können sich eine mehrmonatige Auszeit nicht leisten“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. "Außerdem müssen Jobs in den Kommunikationsabteilungen von Ministerien meist sehr kurzfristig besetzt werden. Da ist eine längere Wartezeit von geeigneten Kandidaten unrealistisch."