am 31.01.2023 - 10:30 Uhr

2011 verabschiedete sich Günther Jauch als Moderator des wöchentlichen Magazins "stern TV"; seitdem ist Steffen Hallaschka das prägende Gesicht von "stern TV" am Mittwochabend bei RTL – und das soll er auch in den kommenden Jahren bleiben. "Um gleich mehrere Jahre" sei der Vertrag zwischen dem Sender und Hallaschka verlängert worden, wie es am Dienstag heißt. Bezüglich der Laufzeit ging RTL jedoch nicht ins Detail.

"Steffen Hallaschka gehört zu den besten und sympathischsten Moderatoren in Deutschland. Dabei besticht er gleichermaßen durch sein journalistisches Gespür und sein großes Einfühlungsvermögen bei Gesprächen mit Betroffenen. All das macht ihn zu einem der beliebtesten RTL-Moderatoren", erklärte Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm bei RTL Deutschland, und sprach auch von neuen Projekten, die mit Hallaschka geplant seien.



Hallaschka werde weiterhin die Mittwochsausgaben von "stern TV" präsentieren und darüber hinaus auch weitere "stern TV"-Sendungen, zu denen auch "stern TV am Sonntag" gehört. "stern TV" nannte der Moderator einen "Leuchtturm", weil "die Sendung gleichermaßen für Orientierung und Unterhaltung steht. Für beides brenne ich und freue mich deshalb, dass das 'stern TV'-Studio mein zweites Wohnzimmer bleibt." Ein weiteres von ihm jedoch nicht konkretisiertes Projekt werde zudem schon bald seine Premiere haben, ließ sich Hallaschka zitieren.

Abseits von "stern TV" stand Hallaschka für RTL zuletzt in "RTL Spezials" zu verschiedenen Themen vor den Kameras. 2013 wollte Hallaschka in einer Live-Show kurz vor der damaligen Bundestagswahl wissen, wie Deutschland über bestimmte politische und gesellschaftliche Dinge denkt. Und 2015 präsentierte er für Vox eine zwölfstündige Doku rund um das Kriegsende 1945.