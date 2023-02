am 31.01.2023 - 16:11 Uhr

Zum 1. Februar bekommt der Norddeutsche Rundfunk eine neue Sprecherin. Die Aufgabe übernimmt Annette Leiterer. Ole Adams, der Leiter der NDR-Unternehmenskommunikation, nennte die künftige Leiterin der Teams Presse und Kommunikation innerhalb des NDR-PR-Teams eine "sehr erfahrene Medienjournalistin und kompetente Prozessmanagerin". Leiterer hatte beim NDR schon Prozesse im neuen Programmbereich Gesellschaft gesteuert und war von 2016 bis Ende 2021 verantwortlich für das Medienmagazin "Zapp".

Leiterer wird an neuer Position Nachfolgerin von Barbara Jung. Sie wechselt "auf eigenen Wunsch", wie es heißt, in den Programmbereich Gesellschaft und soll dort unter Leitung von Juliane von Schwerin und Sabine Doppler Reformprozesse der Programmangebote mitsteuern.



"Barbara Jung hat als Sprecherin die Ausrichtung der NDR Kommunikation und die Neuaufstellung der Abteilung in den vergangenen beiden Jahren entscheidend geprägt", dankte Ole Adams.