Seit Anfang Januar setzt RTL an seinem Dienstagabend auf 90 Minuten lange Polizei-Filme; vor dem in dieser Woche angelaufenen Dünenthrillern gab es linear schon drei Spielfilme der langlebigen Produktion "Alarm für Cobra 11" aus dem Hause Action Concept zu sehen. Alle drei feierten im Pay-TV beim Streamer RTL+ schon im Herbst ihre Premiere. Während keine Abrufzahlen auf der Streamingplattform bekannt sind, sicherte sich die Autobahnpolizei im Linearen konstant zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt landete der Dreierpack bei um die zwölf Prozent.

Entsprechend ist schon jetzt klar, dass weitere Geschichten von "Alarm für Cobra 11" bestellt werden. Exakte Details diese Bestellung betreffend gibt es zwar noch nicht, ein RTL-Sprecher erklärte gegenüber DWDL.de jedoch, "dass wir mit der 'Cobra' weitermachen." Somit lässt die TV-Rente von Hauptkommissar Semir Gerkhan, weiterhin dargestellt von Erdogan Atalay, noch auf sich warten. An seiner Seite ermittelt seit einiger Zeit Pia Stutzenstein in der Rolle der Vicky Reisinger. Gizem Emre, Patrick Kalupa und Nicolas Wolf sind in weiteren durchgehenden Rollen zu sehen. Noch 2021 war die Zukunft der "Cobra" gar nicht so sicher. Erstmals gab es eine lange Produktionspause; aus der heraus man dann ab Winter 21/22 die Movies umsetzte.



In diesem Jahr linear dienstags beheimatet, ist "Cobra 11" ein Teil einer neuen Filmreihen-Strategie, mit der RTL sich an den starken öffentlich-rechtlichen Reihen orientiert. Aktuell gehört der Dienstagabend "Dünenthrillern", noch im Februar folgen zudem die ersten beiden Teile einer neuen Reihe namens "Sonderlage", in der die einstige "Nord bei Nordwest"-Darstellerin Henny Reents prominent zu sehen ist. Auch Verfilmungen von Sebastian-Fitzek-Geschichten sollen in den kommenden Wochen noch im Rahmen des "RTL-Dienst-Tages" gesendet werden. Obendrein hatte RTL noch weitere Krimifilme bestellt, unter anderem etwa "Miss Merkel".

"Alarm für Cobra 11" würde bei einer Ausstrahlung etwa im Jahr 2024 einem Ziel näher kommen: Die erste Folge der Serie lief einst im März 1996 beim Kölner Sender. 2026 würde die Autobahnpolizei also ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Und Hauptdarsteller Atalay? Er mischt seit der dritten Folge mit; auch er nähert sich somit 30 "Dienstjahren".