Ab dem kommenden Sonntag sollen in Sat.1 wieder die Pfunde purzeln. Wie seit vielen Jahren startet dann im Winter eine neue Staffel jener Abnehm-Sendung, die einst mal "The Biggest Loser" hieß, inzwischen aber auf den deutschen Namen "Leben leicht gemacht" hört. Die erste Runde nach dem Rebranding, die 2022er Staffel, gab quotentechnisch um mehrere Punkte auf im Schnitt etwas weniger als acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach. Wohl auch einer der Gründe, weshalb Verantwortliche von Sender und Produktionsfirma Red Seven Entertainment für die neuerliche Runde etwas am Konzept geschraubt haben.

Insgesamt plant Sat.1 die Ausstrahlung von 14 Episoden der Sendung – die erste neue Folge dauert länger und beginnt daher schon um 16:30 Uhr. Ab dem 12. Januar beginnt die lineare Ausstrahlung um 17:30 Uhr.