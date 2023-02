Im Januar ist in Berlin die nächste Instant-Serie für ZDFneo entstanden. Unter Instant-Serien werden fiktionale Produktionen verstanden, die besonders schnell umgesetzt werden – und so auch aktuellere Stoffe aufgreifen können. Diesmal handelt es sich um das Format "WatchMe", das verschiedene Personen zeigt, die ihr Geld auf einer Plattform für pornografischen Content verdienen.

So lebt die von Anna Werner Friedmann dargestellte Toni dort zum Beispiel eine bislang eher unentdeckte Seite an ihr aus. Sie fühlt sich einerseits wie elektrisiert, andererseits mit Vorurteilen konfrontiert. Die feministische Plus-Size-Aktivistin Malaika (Maddy Forst) hingegen will von der Sexualisierung, der sie ohnehin täglich ausgesetzt ist, wenigstens finanziell profitieren und dabei auch gleich die Spielregeln festlegen. Und dann wäre da noch Tim (Michelangelo Fortuzzi), der versucht, den großen Ambitionen seines Boyfriends Josh (Simon Mantei) gerecht zu werden.



Insgesamt sind sechs Folgen entstanden. Die Drehbücher lieferten Lene Pottgießer, Chris Hödl und Jonas Bock. Alison Kuhn nahm auf dem Regiestuhl Platz. Karl Heidelbach und Hannes Jakobsen produzierten die Instant-Serie für die Drive Beta GmbH. Die Ausstrahlung ist nicht nur im Linearen bei ZDFneo geplant, sondern auch in der Mediathek – wann, ist aber noch offen.