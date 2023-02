am 02.02.2023 - 12:02 Uhr

Schon im Sommer 2021 kündigte Netflix die Einführung von "3D Audio" an, das seither für ein besseres Klangerlebnis sorgen soll - bislang allerdings nur für wenige Titel verfügbar war. Dieses Angebot will man nun ausbauen - doch während es bislang für alle Netflix-Kundinnen und Kunden zur Verfügung stand, ist es nun jenen vorbehalten, die ein Premium-Abo abgeschlossen haben - also die teuerste Kategorie für 17,99 Euro im Monat.

3D-Audio soll unabhängig vom Gerät und ohne zusätzliche Ausrüstung für einen Sound "wie im Kino" sorgen. Derzeit stehe die Funktion für mehr als 700 Titel zur Verfügung, das Angebot soll zudem in den nächsten Monaten noch deutlich wachsen. Entsprechende Titel sind mit dem 3D-Audio-Logo gekennzeichnet und können über die Suchfunktion gefunden werden, indem man nach "3D-Audio" sucht.

Zudem wertet man das Premium-Abo auf, indem man die Beschränkung der Geräte, auf die man Inhalte zum Offline-Anschauen herunterladen kann, etwas anhebt. Bislang war das im Premium-Abo auf vier Geräten möglich, künftig sind es sechs. Damit reagiere man darauf, dass Menschen heute über immer mehr Geräte vernetzt seien.

Netflix arbeitet derzeit mit verschiedenen Maßnahmen daran, die Umsätze zu erhöhen, nachdem zuletzt das Abo-Wachstum etwas lahmte - auch wenn es nach einem zwischenzeitlichen leichten Rückgang im vergangenen Jahr wieder nach oben geht. Dazu unternimmt man beispielsweise auch zunehmend Maßnahmen, um das Account-Sharing etwa unter Freunden unterbinden bzw. dafür zusätzlich kassieren will.