Vier in sich abgeschlossene Folgen einer Produktion aus dem Hause Bildergarten Entertainment ("Sing meinen Song", "The Voice of Germany") wird RTL+ ab dem 2. März zur Verfügung stellen. "Prison Tapes" entstand in Justizvollzugsanstalten in Hamm, Bielefeld-Senne, Siegburg und Remscheid. In jeder der vier Folgen produzieren Rap-Stars mit jungen Häftlingen unter professionellen Bedingungen Songs.