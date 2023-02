am 02.02.2023 - 12:15 Uhr

Machen statt Reden – so könnte das Motto einer neuen Dokuserie lauten, die die ARD für den März vorbereitet hat. In "Wir können auch anders" sind verschiedene Promis unterwegs und zeigen Menschen, die anpacken – in den Bereichen Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Ernährung, Natur und Wohnen. Auf diese Mission begeben sich Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Axel Prahl, Sebastian Vettel, Pheline Roggan und Aurel Mertz.

2Pilots und Florida Film haben "Wir können auch anders" im Auftrag des SWR umgesetzt. Entstanden sind sechs Folgen, die ab dem 20. März in der ARD Mediathek abrufbar sind. Dort sollen die Episoden nach ARD-Angaben zwei Jahre lang verbleiben. Ebenfalls am 20. März, einem Montag, wird eine 90 Minuten lange Schnittfassung auch linear im Ersten laufen: Zu sehen ab 23:35 Uhr. "Wir können auch anders" kommt von von Lars Jessen und Laura Lo Zito.