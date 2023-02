am 02.02.2023 - 14:00 Uhr

Inklusive sämtlichen Optionen hält die Media for Europe derzeit 29,9 Prozent an ProSiebenSat.1. Weil der Konzern die "faktisch alleinige Kontrolle" angemeldet hatte, machten sich nicht wenige Sorgen, dass ProSiebenSat.1 bald in den Händen des Berlusconi-Konzerns liegen könnte. Aus den Reihen der FDP folgten Stimmen, dass es "schädlich" wäre, würde die MFE den Sendern dann eine politische Agenda verordnen. CDU-Wirtschaftssprecherin Julia Klöckner nannte das Szenario "befremdlich". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich zudem recht deutlich gegen eine Übernahme ausgesprochen.