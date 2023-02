am 03.02.2023 - 08:25 Uhr

Vox hält sich bei Fragen nach der Besetzung künftiger Staffeln seiner Gründershow "Die Höhle der Löwen" fast schon traditionell bedeckt, offenbar kommt es aber zu größeren Veränderungen unter den Investorinnen und Investoren. Früheren Berichten zufolge sollen Nico Rosberg und Georg Kofler - der sich zuletzt mit Ralf Dümmel abgewechselt hatte - nicht mehr mit an Bord sein. Dafür soll es gleich mehrere Neuzugänge geben.

Schon in der Frühjahrsstaffel könnten früheren Berichten der "Bild" zufolge Janna Ensthaler und Tillmann Schulz neu mit an Bord sein. Ennsthaler gründete schon einige Unternehmen selbst, darunter Glossybox, Kaiserwetter und Eventic. 2021 startete sie den Green Generation Fund, der in den Bereichen Food und Green-Tech investiert. Schulz ist gemeinsam mit seinem Bruder Chef der MDS Holding, das zunächst mit dem Import von Fisch anfing und inzwischen seine Kunden mit einem umfangreichen Sortiment aus Food- und Non-Food beliefert.

Wie "Gründerszene" nun berichtet, soll ab Herbst zudem Tijen Onaran als neue "Löwin" mit dabei sein. Onaran hat sich vor allem mit ihrem Engagement für Diversität und Gleichberechtigung einen Namen gemacht hat und in den vergangenen Jahren vermehrt in - ausschließlich von Frauen gegründete - Startups investiert. Aus früheren Staffeln weiter mit an Bord sind Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Nils Glagau.