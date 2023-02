Kaum ist "Music Drive In" gestartet, da steht schon der nächste Vorabend-Neustart bei RTLzwei in den Startlöchern. Wie der Sender angekündigt hat, soll ab dem 20. Februar die Dokusoap "Die Holiday Crew: Wir testen Urlaub!" den täglichen Sendeplatz um 17:05 Uhr übernehmen. Geplant sind zunächst 15 Folgen, deren Produktion south & browse übernimmt.

Der Name ist dabei Programm: Neun verschiedene Paare testen sich durch Urlaubs-Angebote in Europa - drei von ihnen pro Folge. Neben Low Budget und Action stehen auch Luxus und Entspannung auf dem Plan. In der ersten Folge geht es für die Urlaubstester in die Niederlande, nach Österreich und Polen.

Mit dem jüngsten Daytime-Neustart "Music Drive In" hat RTLzwei bislang keinen Erfolg. Alle vier bislang ausgestrahlten Folgen erzielten bislang Marktanteile von weniger als zwei Prozent in der Zielgruppe. Am Donnerstag markierte das Format mit nur 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 1,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen neue Tiefstwerte.