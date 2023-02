Ikke Hüftgold hat sich für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest qualifiziert. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt und seit Jahren zu den erfolgreichsten Ballermann-Sängern gehört, setzte sich in einem TikTok-Voting mit 52 Prozent der Stimmen durch, wie der NDR am Samstagabend mitteilte. Insgesamt wurden demnach bei dem Voting mehr als 120.000 Stimmen abgegeben.

Durch seinen Sieg wird Ikke Hüftgold am Freitag, den 3. März neben Will Church, Frida Gold, Patty Gurdy, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring und TRONG beim deutschen ESC-Vorentscheid in Köln auf der Bühne stehen. Der Act mit den meisten Stimmen wird schließlich Deutschland beim Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool vertreten.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Musikerinnen und Musiker erstmals in der Geschichte des ESC die Möglichkeit, sich direkt über TikTok unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool für den Vorentscheid zu bewerben. Von den mehr als 900 Videos eingereichten Videos stellte der NDR insgesamt sechs Acts zur Wahl, aus der schließlich Ikke Hüftgold mit dem humorigen Titel "Lied mit gutem Text" als Sieger hervorging.

Matthias Distel alias Ikke Hüftgold ist Gründer der Plattenfirma Summerfield Records. Mit der Chartsnummer "Ich schwanke noch" feierte er jüngst seinen größten Erfolg - mit knapp 35 Millionen Streams auf Spotify. Als Produzent war er auch am umstrittenen Song "Layla" beteiligt, der zur erfolgreichsten Single des vergangenen Jahres wurde.